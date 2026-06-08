MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi, Yeni Başkan Atandı - Son Dakika
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