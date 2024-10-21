MHP\'li Kanlı Yüreğir\'de Vatandaşlarla Buluştu

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kanlı, partisinin Kışla Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda vatandaşlarla sohbet etti.

Devletin her alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Kanlı, şöyle konuştu:

"Enflasyondaki düşüş eğilimi, adaletsizlik algısına son verecek hamleler, yalan haberlere, algı operasyonlarına ve çetelere karşı mücadele bunu teyit etmektedir. Tüm toplum olarak fitne tuzağına düşmeden, sabırla birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor."

Kanlı, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinledi.