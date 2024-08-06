MHP'li Meclis Üyesi Seyhan Belediye Başkanını tehdit etti - Son Dakika
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MHP'li Meclis Üyesi Seyhan Belediye Başkanını tehdit etti

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Seyhan Belediyesi Meclisi toplantısında MHP'li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i tehdit etti. Uçar, Ülkü Ocakları'nı getirerek Belediye'ye giremeyeceklerini söyledi. Tekin ise Uçar'a tepki göstererek, gençlerin kullanıldığını belirtti.

06.08.2024 14:13  Güncelleme: 14:20
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi Meclisi toplantısında MHP'li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i "Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" diyerek tehdit etti. Tekin, "Ne demek Ülkü Ocakları'nı getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Bana ne diyorsun sen" diye tepki gösterdi.

Seyhan Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışmalar üzerine kürsüye çıkan MHP'li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, Belediye Başkanı Oya Tekin'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Uçar, Tekin'i Ülkü Ocakları ile tehdit etti.

"Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz"

MHP'li Uçar, konuşmasında "Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" ifadesini kullandı.

"Burası Dingo'nun ahırı mı?"

Oya Tekin de "Ne demek Ülkü Ocaklarını getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz, CHP'li gençler de bizim gençlerimiz, AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek getirmek? Nereden çıkarabiliyorsun bunu? Hepinizin, hepimizin ailesi o gençler ve bunları kullanıyorsunuz burada. Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Olur mu böyle bir şey? Ne yapıyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz? 'Birlikteyiz' diyoruz, 'Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz' diyoruz. Bana ne diyorsun sen. Konuşmayın artık, yeter. Konuşmayın" diyerek tepki gösterdi.

MHP\'li Meclis Üyesi Seyhan Belediye Başkanını tehdit etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP'li Meclis Üyesi Seyhan Belediye Başkanını tehdit etti - Son Dakika

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