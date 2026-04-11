MHP'li Yalçın'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri: Bölge Yangın Yerine Döndü
MHP'li Yalçın'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri: Bölge Yangın Yerine Döndü

11.04.2026 00:19
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD ve İsrail'i eleştirerek, bu ülkelerin iş birliğinin bölgeyi ve dünyayı tehlikeye attığını savundu. Yalçın, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel kriz riskini artırdığını ve nükleer savaş ihtimaline dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel gelişmeler, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Türkiye'nin iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'i sert ifadelerle eleştiren Yalçın, bu iki ülkenin iş birliğinin hem bölgeyi hem de dünyayı tehlikeye attığını savundu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel bir kriz riskini artırdığını belirterek nükleer savaş ihtimaline dikkat çekti.

Yalçın, ABD-İsrail şer ortaklığının savaş histerisinin bölgeyi yangın yerine çevirdiğini ve dünyayı yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. ABD'nin İsrail'in eylemlerine karşı duyarsız davrandığını, AB ülkelerinin ise suspus kaldığını belirtti. Trump ve Netanyahu'nun nükleer silah kartını kullanabilecek iki çılgın olarak karşımızda durduğunu, dünyanın nükleer savaşa yaklaştığını vurguladı.

Ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye dönük sinsi hedeflerini ele veren ifşaatlara değinen Yalçın, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrar için çaba gösterdiğini, büyük devlet politikası uyguladığını söyledi. İsrail ve ABD tarafından Türkiye aleyhinde casusluk ve yalan haber operasyonları düzenlendiğini, içeride DEAŞ ve FETÖ hücrelerinin harekete geçirildiğini iddia etti.

MHP'nin FETÖ hücreleri ve algı operasyonlarına maruz kaldığını belirten Yalçın, partinin güçten düşürülmeye çalışıldığını ifade etti. CHP'nin yangın bölgeyi sararken iktidar sevdasına düşmesini esefle kınadığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin istikrarını sağlayan siyasi kale işlevini sürdüreceğini vurguladı.

Son olarak, MHP teşkilatlarının Lider Devlet Bahçeli'ye bağlılığını dile getiren Yalçın, görev değişikliklerinin partinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. MHP'nin 57 yıllık mücadelesinde tutarlı tavrını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Semih Yalçın, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
