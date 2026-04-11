MHP'li Yalçın'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri: Bölge Yangın Yerine Döndü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel gelişmeler, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Türkiye'nin iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'i sert ifadelerle eleştiren Yalçın, bu iki ülkenin iş birliğinin hem bölgeyi hem de dünyayı tehlikeye attığını savundu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel bir kriz riskini artırdığını belirterek nükleer savaş ihtimaline dikkat çekti.

Yalçın, ABD-İsrail şer ortaklığının savaş histerisinin bölgeyi yangın yerine çevirdiğini ve dünyayı yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. ABD'nin İsrail'in eylemlerine karşı duyarsız davrandığını, AB ülkelerinin ise suspus kaldığını belirtti. Trump ve Netanyahu'nun nükleer silah kartını kullanabilecek iki çılgın olarak karşımızda durduğunu, dünyanın nükleer savaşa yaklaştığını vurguladı.

Ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye dönük sinsi hedeflerini ele veren ifşaatlara değinen Yalçın, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrar için çaba gösterdiğini, büyük devlet politikası uyguladığını söyledi. İsrail ve ABD tarafından Türkiye aleyhinde casusluk ve yalan haber operasyonları düzenlendiğini, içeride DEAŞ ve FETÖ hücrelerinin harekete geçirildiğini iddia etti.

MHP'nin FETÖ hücreleri ve algı operasyonlarına maruz kaldığını belirten Yalçın, partinin güçten düşürülmeye çalışıldığını ifade etti. CHP'nin yangın bölgeyi sararken iktidar sevdasına düşmesini esefle kınadığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin istikrarını sağlayan siyasi kale işlevini sürdüreceğini vurguladı.

Son olarak, MHP teşkilatlarının Lider Devlet Bahçeli'ye bağlılığını dile getiren Yalçın, görev değişikliklerinin partinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. MHP'nin 57 yıllık mücadelesinde tutarlı tavrını sürdüreceğini ifade etti.