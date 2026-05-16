MHP İlçe Başkanı Yayla\'dan kırsal ziyaret

MHP Anamur ilçe Başkanı Mehmet Yayla, Aşağı Kükür Mahallesini ziyaret etti.

Yayla, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında ilçe teşkilatı üyeleriyle Aşağı Kükür Mahallesi Mezarlığına gitti.

Burada şehit Ahmet Gök ile babasının mezarını ziyaret eden Yayla ve beraberindekiler dua etti.

Daha sonra Belen Sazak mevkisindeki tepeye giden Yayla, buradaki direkte asılı bulunan ve yıprandığı belirlenen Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Yayla, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının ve şehitlerin milletin en büyük değeri olduğunu belirterek,"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.