MHP\'li Yıldız, AYM\'nin Tayfun Kahraman kararında tartışılacak taraf olmadığını söyledi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin, Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de de yayımlanmasıyla ilgili, "Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin grup toplantısından ayrılırken, TBMM'de ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi'nin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de de yayımlandığının hatırlatılması üzerine Yıldız, "Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve 'yargılamanın yenilenmesi gerekir' dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok" diye konuştu.

AYM'NİN İKİNCİ KEZ VERDİĞİ İHLAL KARARININ GEREKÇESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruda, Yüksek Mahkeme oy birliğiyle 2 Nisan 2026'da yeniden ihlal ve yeniden yargılama kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı bu kararın gerekçesi de bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.