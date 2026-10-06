MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için seçimlerin yenilenmesini istedi

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için seçimlerin yenilenmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de seçimlerin yenilenmesi kararı alınması gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu kararın uygun zamanda ve azami mutabakatla alınması gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır"
Kaynak: AA
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