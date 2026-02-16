MHP Ula'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP Ula'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

MHP Ula\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
16.02.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak Demirel, il yönetim kurulu üyeleri Ula ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak Demirel, il yönetim kurulu üyeleri Ula ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Demirel ve beraberindeki heyet, program kapsamında kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şehit aileleriyle bir araya gelerek ilçenin mevcut sorunlarını yerinde dinledi, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

İlk olarak ilçedeki kamu kurum müdürlerini ziyaret eden Demirel, ziyaretlerde kurumların yürüttüğü çalışmalar, personel durumu, fiziki imkanlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Demirel, daha sonra Ula Balcılar ve Bal Üreticileri Derneği, Ula Tarım ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayçim Kayadibi, Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Çatak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavsoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik ile bir araya geldi.

Görüşmelerde tarım, arıcılık, ulaşım üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Program kapsamında vatandaşlarla da görüşen Demirel'e istihdam olanaklarının artırılması, gençlere yönelik sosyal alanların oluşturulması, altyapı ve ulaşım sorunlarının giderilmesi yönündeki talepler iletildi.

Ziyaret programının son bölümünde ise Demirel, Şehit öğretmen Sezgin Keçeci'nin annesi Ümmühan Keçeci ile Şehit Astsubay Çavuş Alican Harıp'ın annesi Nurten Harıp'ı ziyaret ederek başsağlığı ve minnet duygularını iletti.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ulaşım, Güncel, Muğla, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Ula'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:47:41. #7.11#
SON DAKİKA: MHP Ula'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.