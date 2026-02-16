MHP Ula\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak Demirel, il yönetim kurulu üyeleri Ula ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Demirel ve beraberindeki heyet, program kapsamında kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şehit aileleriyle bir araya gelerek ilçenin mevcut sorunlarını yerinde dinledi, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

İlk olarak ilçedeki kamu kurum müdürlerini ziyaret eden Demirel, ziyaretlerde kurumların yürüttüğü çalışmalar, personel durumu, fiziki imkanlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Demirel, daha sonra Ula Balcılar ve Bal Üreticileri Derneği, Ula Tarım ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayçim Kayadibi, Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Çatak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavsoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik ile bir araya geldi.

Görüşmelerde tarım, arıcılık, ulaşım üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Program kapsamında vatandaşlarla da görüşen Demirel'e istihdam olanaklarının artırılması, gençlere yönelik sosyal alanların oluşturulması, altyapı ve ulaşım sorunlarının giderilmesi yönündeki talepler iletildi.

Ziyaret programının son bölümünde ise Demirel, Şehit öğretmen Sezgin Keçeci'nin annesi Ümmühan Keçeci ile Şehit Astsubay Çavuş Alican Harıp'ın annesi Nurten Harıp'ı ziyaret ederek başsağlığı ve minnet duygularını iletti.