MHP\'nin Ankara Spor Salonu\'nda yapılacak kurultay nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak

MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, pazar günü saat 07.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek otopark sorununun çözümü için çalışacağını belirtti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, plakası belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yomra ilçesinde yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Park içerisinde 15 kamelya, 1 çocuk oyun parkı ve spor aletleri bulunuyor.
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
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