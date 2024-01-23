MHP\'nin Çermik İlçe Yönetimi Feshedildi

DİYARBAKIR'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Çermik ilçe yönetim kurulu, Genel Merkez tarafından feshedildi.

MHP'nin Çermik ilçe yönetim kurulu, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın imzasıyla gerçekleştirilen fesih kararında "Parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34'üncü maddesine göre Diyarbakır ili Çermik ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir" denildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan, feshedilme ve partisinin aldığı yeni kararları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.