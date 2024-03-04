MHP, Samsun\'da Seçmen İletişim Merkezi açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Samsun'un İlkadım, Alaçam ve Asarcık ilçelerinde Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açtı.
İlkadım ilçesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşma yapan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, birlik mesajları vererek seçim sürecinde kenetlenme çağrısı yaptı.
Mucur, "Cumhur ittifakı ortağımız ile birlikte bugün burada 'Ayırmadan, ayrışmadan Samsun'umuz için canla başla' diyoruz. Samsun'umuza hizmet etmek için buradayız. Seçim sürecinde birlik içinde, ayrışmadan projelerimizi anlatarak halkımızla buluşacağız. Bütün Samsun'u kucaklamak, ortak değerler etrafında kenetlenmek için buradayız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın parçaları olarak MHP ve AK Parti'nin birlikte yürüdüğünü ifade eden Mucur, "Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.
Açılışa, MHP MYK Üyesi Hüseyin Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP il yöneticileri, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları da katıldı.???????
Salıpazarı ilçesinde ise yarın Seçmen İletişim Merkezi açılışı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
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