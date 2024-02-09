MHP Samsun İl Başkanı Havza\'da ziyaretlerde bulundu

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Havza'da ziyaretlerde bulundu.
Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe başkanı İbrahim Yüksel ve partililerle bir araya geldi.
Mucur, Cumhur İttifakı olarak önceliklerinin mahalli idareler seçimlerinde yüksek oy oranına ulaşmak olduğunu belirtti.
Mucur, daha sonra Yüksel ve beraberindekilerle AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, ziyaretinden ötürü Mucur ve beraberindekilere teşekkür ederek, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını kaydetti.
Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise MHP'ye verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tensipleri ile Havza Belediye Başkanlığı için aday gösterildim. Gerek seçim çalışmalarında gerekse seçim sonrasına ittifak ruhuna yakışır yönetim ile ilçemize hep birlikte hizmet edeceğiz." dedi.
Mucur da ülkelerinin bekası için kurdukları ittifakı diri tutmak amacıyla birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini dile getirerek, "MHP il ve ilçe başkanlığı olarak Cumhur İttifakı adayımız Sayın İkiz'in yanındayız. MHP'liler için AK Parti teşkilatları ikinci yuvalarıdır. İnşallah bu birlik ve beraberlikle 31 Mart Mahalli İdareleri Seçimi'nden büyük bir zaferle çıkacağız." ifadesini kullandı.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › MHP Samsun İl Başkanı Havza'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?