MHP Samsun İl Teşkilatı futbol şehitlerini andı - Son Dakika
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MHP Samsun İl Teşkilatı futbol şehitlerini andı

MHP Samsun İl Teşkilatı futbol şehitlerini andı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği kazanın 36. yılı nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindekiler kaza yerini ziyaret ederek bayrak açıp, hayatlarını kaybedenleri andılar.

21.01.2025 09:48
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Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği kazanın 36. yılı nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindekiler kaza yerini ziyaret ederek bayrak açıp, hayatlarını kaybedenleri andılar.

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve "futbol şehitleri" olarak Türk futbol tarihine adları geçen kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın yaşandığı Samsun Ankara kara yolu Teşvikiye mevkisinde MHP'liler tarafından anıldı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindekiler, kaza yerinde Samsunspor bayrağı açarak dua ettiler.

Mucur, "Acımız dün gibi taze. Rabbim Samsunspor şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Samsunspor'umuzun her zaman yanındayız." diye konuştu.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "36 yıl önce yaşanan bu elim kaza, Tüm spor camiasını ve sporseverleri, büyük bir yasa boğdu. Elim kazada hayatını kaybeden futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Mucur'a, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, MHP'li Belediye Meclis Üyeleri İlkay Erkan ve Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Samsunspor Taraftar Grupları Başkanı Tonguç Ali Anıl ve Havzalı Şirinler Taraftar Grubu'nun başkanı Emre Aysan eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Samsun İl Teşkilatı futbol şehitlerini andı - Son Dakika

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