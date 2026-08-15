MHP Sivas'ta Uygun yeniden başkan - Son Dakika
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MHP Sivas'ta Uygun yeniden başkan

MHP Sivas\'ta Uygun yeniden başkan
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MHP Sivas 15. Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Hakan Uygun, 588 delegenin oyuyla yeniden il başkanı seçildi. Uygun, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdi, şehitleri andı ve MHP'nin Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olduğunu vurguladı.

MHP Sivas İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde Hakan Uygun yeniden il başkanlığına seçildi.

Bir otelde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek yaptı.

Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği kongrede, seçimlere tek listeyle gidildi.

MHP İl Başkanı Hakan Uygun, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi.

MHP'nin bu ülkenin milli bekasının teminatı, zapt edilmeyecek son kalesi, teslim alınamayacak son siperi olduğunu belirten Uygun, "MHP, aziz milletimizin hafızasından doğmuş, tarihinden beslenmiş, acılarıyla pişmiş, duasıyla yürümüş kutlu davanın adıdır." dedi.

Uygun, Terörsüz Türkiye sürecinde emeği geçenlere de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kırk yılı aşkın süredir milletimizin maddi manevi canını yakan, ülkemizin kaynaklarını tüketen terör belasından kurtulmayı hedefleyen bir iradeye destek vermek yerine, günlük siyasi hesaplarla bu süreci yıpratmaya çalışanlar, milletin vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacaklardır. Mukaddes vatan toprağını canları pahasına koruyan, bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin diye göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve dualarla anıyorum. MHP kutlu ve kutsaldır, güçlüdür çünkü fikri mimarisi sağlamdır. MHP Türk milliyetçiliğinin yegane gerçek temsilcisidir."

Kongreye katılan 588 delegenin tamamının oyunu alan Uygun, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Sivas'ta Uygun yeniden başkan - Son Dakika

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