MHP ve CHP'den Bayramlaşma Ziyareti

(ANKARA) - MHP heyeti, bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkez heyetini ziyaret etti. Ziyarette, ülkedeki sorunların çözümünde için birlik ve beraberliğin önemine işaret edildi, ayrıştırıcı bir yaklaşımdan uzak durulması gerektiğinin oldukça önemli olduğu vurgulandı.

MHP heyeti, bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkez heyetini ziyaret etti. MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

CHP Genel Merkez'de ziyaretleri, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ile CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen kabul etti.

Ziyarette konuşan MHP heyetinden Sadir Durmaz, misafirperverlikleri için CHP heyetine teşekkür ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin köklü, asırlık çınarlarından birisi. Bayramın camia içinde de ülkemiz genelinde de birlik ve beraberliğe vesile olmasını bir kez daha diliyorum. Burada olmaktan ve sizlerle bayramlaşmaktan ziyadesiyle mutluyuz" dedi.

DURMAZ: "ÜLKENİN BEKASINI İLGİLENDİREN HER KONUDA SAMİMİYİZ"

Ortak akıl, sağ duyuyla ve sabırla ülkenin sorunların çözümü konusunda birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret edeceklerini dile getiren Durmaz, son 30 yılda çıkan savaşların çoğunun Türkiye'ye yakın bir coğrafyada yaşandığına dikkati çekerek, en önemli şeyin ülke içindeki birlik ve beraberliğin tahkim edilmesi olduğunu aktardı. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu ifaden eden Durmaz, bu konuda da samimi bir irade gördüklerini ifade etti. Durmaz, şöyle devam etti:

"Ülkenin bekasını ilgilendiren her konuda samimiyiz. Asla siyasi bir mülahazayla hareket etmenin, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir yaklaşım içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede sayın Genel Başkanımızın son birkaç gün içinde yaptığı değerlendirmelerin ülkemiz açısından kıymetli olduğuna inanıyoruz. Umut ederiz ki birlik ve beraberliğimiz, bahsedilen sorunların çözümünde çok öenmli katkılar sağlayacak. Asalolan bir araya gelebilmek, konuşabilmek. Biz bugün ikinci ziyaretimizi DEM Parti'ye yaptık. Bazı konularda ortak bir yaklaşım benimseyebilmek son derece önemli. Demokrasinin en önemli unsurlarından birisi de bu."

KILIÇ: ORTAK AKILLA, ORTAK SORUNLARA, ÇÖZÜMLER ÜRETEREK SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Heyeti Sevda Erdan Kılıç da siyasi kadroların bayramlaşmasının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu bayramın ülkeye huzur, refah, adalet, sosyal dayanışma getirmesini, demokrasimize güç katmasını arzuluyoruz. Bu yüzden bu diyalogarı çok önemsiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi CHP bu ülkeyi kuran bir parti, köklü bir parti. MHP de çok köklü, uzun yıllardır siyaset yapan, ülkeye katkı koymuş bir partimiz. Selamları için sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ortak akılla, ortak sorunlara, çözümler üreterek siyaset yapmaya devam edeceğimiz. Dileğimiz o ki parlamentonun güçlenmesi, halkın sorunlarının TBMM'de çözülmesidir. Bundan yana da vatandaş bizden sorunlarının çözülmesini bekliyor. O yüzden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilden uzak, daha çok çözüm odaklı, sorunların bir an önce bitmesi. Yaşadaığımız coğrafyada komşularımızla yaşanan sıkıntılara karşı da milli birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum."

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, siyaseten ayrı geleneklerden gelinse de parti bayramlaşmalarının çok kıymetli olduğunu, vatandaşların sorunlarının çözülmesinin birlikteliğin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

ÖZTÜRKMEN: "TEK ADAM REJİMİ BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETERSİZ KALIYOR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, vatandaşların çıkarı için birleşmek gerektiğini dile getirerek, bayramlardaki ziyaretlerin de buna vesile olduğunu söyledi. Öztürkmen, "Bize göre bu ülkenin sorunlarının çözümünde, aslında çok gelişmiş bir demokrasi hayatımız olmasına rağmen, tek adam rejimi bu sorunların çözümünde yetersiz kalıyor. En kısa zamanda ülkemizin tekrar parlamenter rejime dönmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca iklim krizi, deprem konusunda alınması gereken önlemler de konuşuldu.