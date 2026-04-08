MHP ve DEM Parti'den Barış Süreci İçin Yasal Adım Çağrısı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin stratejik bir hedef olduğunu belirterek, PKK'nin fesih kararı sonrasında sıranın Meclis'e geldiğini söyledi. Akçay, 'Günübirlik siyasi çekişmelerle veya bürokratik bahanelerle kaybedilecek bir zamanımız yoktur' diyerek yasal adımların acilen atılması gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmeleri 'jeopolitik deprem' olarak tanımlayan Akçay, iç cephenin tahkim edilmesinin zaruret olduğunu ve yasal düzenlemelerin devletin gücünü koruyan bir denge üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyon raporunun hazırlanmasına rağmen hiçbir adım atılmadığını eleştirerek, Meclis'in özellikle AKP grubunun süreç yasalarını hazırlaması ve tartışma sürecini başlatması gerektiğini belirtti. Koçyiğit, 'Oy hesabı gütmeden, sürece hassasiyetle ve hızlıca ele alınmalı' diyerek, Orta Doğu'daki savaş ortamında Türkiye'nin iç barışını sağlamasının önemine dikkat çekti. Barışın bekleyemeyeceğini vurgulayan Koçyiğit, Kürt halkı ve Türkiye demokrasi güçlerinin beklentisinin barış için cesaret etmek ve yasa yapmak olduğunu söyledi.