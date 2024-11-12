MHP Yeni Yönetimi Türbe Ziyareti Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığının yeni yönetimi, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, türbe önünde kurban kesilerek, yeni yönetimin çalışmasına start verildi.
Nüfus yoğunluğunu ve yönetimin gücünü değerlendirerek Başkanlık Divanı'nı 40 kişiden oluşturduklarını belirten İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri'nin sokaklarında emekleri ve hizmetleriyle iz bırakacaklarını kaydetti.
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