MHP, yerel seçim aday listelerini teslim etti - Son Dakika
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MHP, yerel seçim aday listelerini teslim etti

MHP, yerel seçim aday listelerini teslim etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak aday listelerini seçim kurullarına teslim ettiklerini duyurdu.

19.02.2024 19:00  Güncelleme: 19:04
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak aday listelerini seçim kurullarına teslim ettiklerini duyurdu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin 31 mart yerel seçimlere katılacak aday listelerini seçim kurullarına ilettiklerini bildirdi. Yıldız'ın yaptığı açıklama şöyle:

"31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklenmeden ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, İlçe Seçim Kurullarına, büyükşehirlerde ise il başkanlarımız büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini İl Seçim Kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etmişlerdir."

Kaynak: ANKA

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