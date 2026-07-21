MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP\'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı
21.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Yeşilli'de motosiklet kazası geçiren MHP İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Savaş, tedavi altına alındı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı.

MHP Yeşilli İlçe Başkanı Savaş'ın (40) kullandığı motosiklet, dün gece Gül Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Savaş, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Savaş'ın ağır şekilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Trafik Kazaları, Motosiklet, Ali Savaş, Yeşilli, Siyaset, Mardin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 13:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.