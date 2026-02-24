MHRS Güncellemesi Şikayetleri Arttırdı - Son Dakika
MHRS Güncellemesi Şikayetleri Arttırdı

24.02.2026 11:40
MHRS'deki yeni entegrasyonlar, kullanıcıların randevu sürecini zorlaştırdı ve şikayetler yükseldi.

ŞİKAYETVAR, MHRS uygulamasında son dönemde yapılan güncellemeyle e-Devlet ve e-Nabız entegrasyonlarının zorunlu hale gelmesinin, kullanıcıların randevu alma sürecini zorlaştırdığını bildirdi. Platformdan yapılan bilgilendirmede bu değişiklikle erişim ve yönlendirme sorunlar yaşandığı, şikayetlerde de artış olduğu belirtildi.

Platformdan yapılan bilgilendirmenin devamında şöyle denildi:

"Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) son güncelleme sonrası yaşanan teknik aksaklıklar, kimlik doğrulama adımlarının uzaması ve uygulama içi yönlendirme problemleri kullanıcı deneyimini doğrudan etkiledi. 2025 yılı boyunca haftalık ortalama 15-35 bandında seyreden şikayet sayısı, 2026 Şubat ayının ilk haftasında 245'e çıktı. Ocak ayında 153 olan MHRS şikayet sayısı şubat ayının ilk haftasında 321'e ulaştı."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, MHRS

