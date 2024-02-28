Michigan\'da Müslümanlar Biden\'a tepki gösterdi

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ABD'de başkanlık seçimi yarışında Michigan'daki ön seçimleri Demokratlarda Joe Biden, Cumhuriyetçilerde ise Donald Trump rahat kazanırken Amerikalı Müslümanlar, Gazze politikasına tepki gösterdikleri Biden'a oylarını "kararsız" seçeneğinden yana kullanarak mesaj verdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Michigan eyaletinde yapılan ön seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandı.

Oy sayımının sürdüğü ön seçimlerde Demokrat aday adayları arasında Biden yüzde 81,3 oyla ön seçimi kazanırken yüzde 12,8'e ulaşan "kararsız" oy oranı dikkati çekti.

Biden'ın Gazze politikasına tepkilerini sandıkta göstermek üzere harekete geçen Michigan'daki Amerikalı Müslüman ve Arap toplumu, eyaletteki ön seçimlerde 75 binden fazla "kararsız" oy kullanılmasını sağladı.

Oy sayımı sürerken eyalette Biden'ın aldığı oylar 482 bine ulaşırken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump, yaklaşık yüzde 68 oya ulaşarak en yakın rakibi Nikki Haley'nin yaklaşık yüzde 27 oy oranında kaldığı geceyi galibiyetle noktaladı.

Oy sayımının devam ettiği Cumhuriyetçilerde Trump'ın 646 bin oyu geçtiği, Haley'in ise yaklaşık 253 bin oy aldığı belirtildi.

ABD başkanlık seçimlerinde açıkladığı sonuçlar referans kabul edilen Associated Press (AP) haber ajansı, mevcut oy dağılımı ışığında Biden'ın Demokrat Partide, Trump'ın ise Cumhuriyetçi Partide ön seçimleri kazandığını duyurdu.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Biden, yaptığı açıklamada, seçmenlerine teşekkür ederek "kararsız" oylar konusunda sessiz kaldı.

Trump'ın intikam aradığını vurgulayan Biden, "Donald Trump, bizi geçmişe sürüklemekle tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin seçimini kazanan Trump da seçmenlerine teşekkür ederek tahmin ettiğinden daha yüksek oy aldığını dile getirdi.

Trump, "Michigan'ı kazandık. Her şeyi kazanırız." diyerek başkanlık seçimlerini kazanacağını ifade etti.

Kararsız oylar tahminlerin üzerinde

Büyük çoğunluğunun genç Arap ve Müslümanların oluşturduğu Demokratları "kararsız" oy vermeye çağıran "Listen to Michigan" isimli kampanya lideri Layla Elabed, yaptığı açıklamada, oyların beklenenin üzerine çıktığını ve başarılı bir kampanya yürüttüklerini belirtti.

Elabed, "Biz Filistin destekçisiyiz ve Başkan Biden'dan harekete geçmesini talep ediyoruz. Kalıcı ateşkes sağlayın ve 2024'te soykırıma finans sağlayan koşulsuz silah yardımınızı durdurun." çağrısında bulundu.

Michigan eyaletinin Dearborn bölgesi Belediye Başkanı Abdullah Hammoud da "Çocukların ölmesini görmekten yorulduk. Çocukları beslemek için yeterli gıdası olmayan anneleri duymaktan yorulduk." diyerek ABD'nin vergileriyle okulların, mülteci kampların ve hastanelerin bombalandığını vurguladı.