Michigan'da Müslümanlardan Trump'a Destek - Son Dakika
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Michigan'da Müslümanlardan Trump'a Destek

Michigan'daki bazı Müslüman liderler, Trump'ı Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşları sona erdireceği gerekçesiyle desteklediklerini açıkladı.

27.10.2024 02:46
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ABD'nin Michigan eyaletindeki bazı Müslüman toplum liderleri, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediklerini açıkladı.

Salıncak eyaletlerden olan Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Müslümanların oylarına büyük önem veriyor.

Trump'ın Michigan'a bağlı Novi kentindeki mitingine katılan Müslüman liderlerden Belal Alzuhairi, burada Trump'ı desteklediklerini duyurdu.

Alzuhairi, "Müslümanlar olarak savaş değil barış vaat ettiği için, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğine söz verdiği için Trump'ı destekliyoruz." diye konuştu.

Dünyada akan kanın durması gerektiğini belirten Alzuhairi, "Bence bu adam (Trump) bunu yapabilir. Şahsen Allah'ın onun hayatını iki kez kurtarmasının bir sebebi olduğuna inanıyorum." dedi.

Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Başkan Joe Biden'ın Gazze politikalarını eleştirmişti.

Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan'da Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler, "bağımsız" (uncommitted) yüzbinlerce seçmenin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Michigan'da önde gelen Müslüman Demokratlardan Ghanim, Harris'in mitinginden kovulmuştu

CBS News'un haberine göre, Michigan'da önde gelen Müslüman Demokratlardan Dr. Ahmed Ghanim, davetli olarak gittiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mitinginden 21 Ekim'de kovulmuştu.

Ghanim, güvenlik noktalarından geçtiğini, koltuğuna oturduğunu ve mitingin başlamasını beklediğini kaydederek yaklaşık on dakika sonra Harris kampanyasının görevlilerinin kendisine dışarı çıkmasını söylediğini aktarmıştı.

Mitingden kovulma nedenine dair açıklama beklediğini belirten Ghanim, "Ayrılmazsan, gözaltına alınırsın." yanıtını aldığını kaydetmişti.

Olaydan sonra Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada ise "Kampanyamız bu eylemden, bunun Dr. Ghanim ve toplum üzerindeki etkisinden üzüntü duymaktadır. Kendisi gelecekteki etkinliklere davetlidir. Müslüman Amerikan toplumu ile olan ilişkilerimize değer veriyoruz, tüm toplumsal ve siyasi alanların her Amerikalı için sıcak ve saygılı olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerine yer verilmişti.

Demokrat Parti kongresine Gazze gölgesi

Demokrat Parti Kongresine ev sahipliği yapan Chicago kentinde toplanan binlerce Filistin destekçisi gösterici, "Gazze'de soykırımın durması", "ABD'nin İsrail'e yardımını kesmesi" için yürümüştü.

ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de katıldığı kongreye yakın bir bölgede toplanan geniş kalabalık, yaklaşık 2 saat süren uzun bir yürüyüş yaparak Gazze konusundaki mesajlarını hem Biden'ın hem de Kamala Harris'in duymasını sağlamıştı.

Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Soykırımcı Joe" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar atmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Michigan, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Michigan'da Müslümanlardan Trump'a Destek - Son Dakika

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