Michigan'da Sinagogda Silahlı Saldırı

12.03.2026 22:55
Detroit yakınlarındaki sinagogda düzenlenen saldırıda şüpheli vurularak öldürüldü, başka yaralı yok.

(ANKARA) - ABD'nin Michigan eyaletinde Detroit yakınlarındaki bir sinagogda düzenlenen silahlı saldırıda, bir şüpheli vurularak öldürüldü. Olayda başka can kaybı bildirilmedi.

Michigan Polisi, yerel saatle yaklaşık 12.30'da Detroit'in banliyösü West Bloomfield Township'te bulunan "Temple Israel Synagogue" isimli sinagogta silahlı saldırı ihbarı aldıklarını duyurdu. Olayın ayrıntıları başlangıçta verilmezken, ABD medyasına konuşaan görgü tanıkları, binanın çatısından duman yükseldiğini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, olayda yaralıların bulunmadığını, "muhtemelen yalnızca saldırganın" yaralanmış olabileceğini belirtti. Ayrıca, şüphelinin aracıyla kapıları kırarak binaya girdiği, koridorda ilerlediğini ve güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geldiği, ardından taraflar arasında silahlı çatışma yaşandığı aktarıldı.

Yetkililer, çocuklar veya çalışanlar arasında yaralanan olmadığını bildirdi. Bir güvenlik görevlisinin araç çarpması sonucu yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olmasının beklendiği kaydedildi. Şüphelinin olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

ABD medyasına göre, saldırganın aracının arka kısmında büyük miktarda patlayıcı bulundu. ABD medyası, kreşte bulunan bazı çocukların yakındaki evlere sığındığını ve daha sonra otobüslerle aileleriyle buluşturulmak üzere bölgeden götürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Yahudi topluluğu olan Jewish Federation of Detroit, sosyal medya paylaşımında, Temple Israel olayının ardından bağlı kurumlarının önlem amaçlı "kilitlenme (lockdown)" durumuna geçtiğini bildirdi.

Yaklaşık 12 bin üyesi bulunan Temple Israel sinagogu, 6 haftalık bebeklerden itibaren çocuklara bakım ve eğitim veren bir erken çocukluk merkezi de işletiyor.

ABD'deki Yahudi kuruluşlarının, ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırılarının ardından artan güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

