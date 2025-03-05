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(İSTANBUL) - Oscar ödüllü "Parazit" filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun 7 Mart'ta vizyona girecek yeni filmi "Mickey 17"ye ilham kaynağı olan "Mickey 7" kitabı, raflarda yerini aldı. Yazar Edward Ashton, Türk okurlara gönderdiği mesajda, "Umarım yönetmen Bong'un uyarlamasını seversiniz ama unutmayın; havalı çocuklar her zaman önce kitabı okur" dedi.

Edward Ashton'un yazdığı 280 sayfalık "Mickey 7" romanı, İthaki Yayınları etiketiyle çıktı. The Wall Street Journal'ın "Sürprizlerle dolu eğlenceli bir kitap" diye tanımladığı kitabı Türkçe'ye Burcu Denizci çevirdi.

Kitap, Oscar ödüllü "Parazit" filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun 7 Mart'ta yayınlanacak "Mickey 17" filmine ilham kaynağı olma özelliği taşıyor.

Yazar Ashton, Türkçeye çevrilmiş kitap ile gönderdiği videolu mesajda, "Umarım yönetmen Bong'un uyarlamasını seversiniz ama unutmayın; havalı çocuklar her zaman önce kitabı okur" dedi.