Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye ve Yunanistan basınında çıkan abartılı haberlerden yorulduğunu söyleyen Miçotakis, "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan basınında çıkan abartılı haberlerden yorulduğunu belirterek "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'da yayın yapan OPEN TV'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN NE YAPACAĞINI BİLMİYORUM"

Gazetecinin basında yer alan "Türkiye'nin mavi vatana ilişkin yasa çıkaracağına" dair haberleri yorumlamasını istemesi üzerine, Yunan Başbakan "Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum. Gazetelere sızan haberlere göre konuşmayalım. Zira, bu bahsettiğiniz şeyin neredeyse haziran ayında gerçekleşeceğinden emin haberler çıkıyordu. Ben henüz bir şey göremiyorum." dedi.

"YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ"

Henüz gerçekleşmemiş bir konuda yorum yapmak istemediğini vurgulayan Miçotakis, "Habercilikte abartma yaşanıyor. Bu, hem bizim ülkemizde, hem Türkiye'de var. O füzenin nereye ulaşabileceğinin çembere alınarak gösterildiği haritalarla analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." diye konuştu.

Miçotakis, Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğine işaret ederek, arada çözülemeyen sorunlar olsa da bunun sürekli tansiyonu yükseltmeyi ve olayları dramatize etmeyi gerektirmediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Dış Politika, Yunanistan, Mavi Vatan, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.