Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama: Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kent uzlaşısı sonucu yerel seçimler için İstanbul Esenyurt'tan belediye başkan adayı olan Ahmet Özer, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Özer, "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri bana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." dedi.