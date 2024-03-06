Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama: Ukrayna'ya sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama: Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı. Miçotakis'in Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği ve patlamanın Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi.

06.03.2024 19:55
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- Odessa'da Miçotakis'in konvoyunun 150 metre yakınında patlama

Miçotakis'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktardı. Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti. Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamaya dair Ukrayna'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Ukrayna, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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