Miçotakis'ten F-35 ve Türkiye yanıtı: İyi komşuluk şart - Son Dakika
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Miçotakis'ten F-35 ve Türkiye yanıtı: İyi komşuluk şart

08.07.2026 11:23
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yorum yapmazken, ittifaklarda iyi komşuluk ilkesinin önemini vurguladı ve Yunanistan'ın savunma harcamalarında NATO'nun ilk beşinde olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili açıklamalarına ilişkin soruya, "Dün Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın temelinde iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin bulunması gerektiğidir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, zirvenin "son derece derin jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde" gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin, NATO'da uzun yıllardır gündemde olan yük paylaşımı çerçevesinde yapılacağını söyledi.

"AVRUPA'NIN STRATEJİK ÖZERKLİĞİ ANLAYIŞININ GÜÇLÜ BİR SAVUNUCUSU OLDUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Avrupalı müttefikleri savunma harcamaları konusunda daha fazla sorumluluk almaya çağırdığını hatırlatan Miçotakis, "Ben de her zaman Avrupa'nın stratejik özerkliği anlayışının güçlü bir savunucusu oldum. Ancak bunu NATO'ya rakip olacak bir yapı olarak değil, aksine ittifakı güçlendirecek güçlü bir Avrupa ayağı olarak görüyorum" diye konuştu.

Lahey'de geçen yıl yapılan zirvede savunma harcamalarına ilişkin önemli hedefler belirlendiğini hatırlatan Miçotakis, Yunanistan'ın bu yıl itibarıyla savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,5'i hedefine planlanandan önce ulaştığını bildirdi.

Silahlı kuvvetler için 25 milyar avroluk kapsamlı bir modernizasyon programı yürüttüklerini belirten Miçotakis, "Ülkemiz jeopolitik açıdan son derece hassas bir bölgede yer almaktadır. En zor ekonomik kemer sıkma dönemlerinde bile NATO'ya yönelik savunma harcamaları taahhüdümüzü sürdürdük. Bugün ise savunma harcamaları bakımından NATO'nun ilk beş ülkesi arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN VE ABD MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİPLOMASİYE ZAMAN TANINMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Başbakan Kiryakos Miçotakis, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını umut ettiğini de belirterek, "Bu zorlu meselenin çözümü için diplomasiye zaman tanınması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Avrupa ülkelerinin öncelikli gündeminin hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Miçotakis, gerilimin yeniden tırmanmaması ve bunun petrol fiyatlarını artırmaması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞI SORUSU

Gazetecilerin, "Türkiye'nin NATO içindeki artan etkisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına izin verebileceğine yönelik açıklamalarının Doğu Akdeniz'deki güç dengesini etkileyip etkilemeyeceğine" ilişkin sorusunu da yanıtlayan Miçotakis, şunları söyledi:

"Dün Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın temelinde iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin bulunması gerektiğidir. Ülkem, uluslararası hukuktan kaynaklanan karasularını genişletme hakkını kullanması halinde Türkiye tarafından savaş tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Bu nedenle tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğinin farkında olmalıyız. Sonuçta biz savunma amaçlı bir ittifakız ve bu çözüme kavuşturulmamış meselelerin iyi komşuluk ve iş birliği ruhu içinde çözülebileceğine inanıyorum."




"ANKARA'YI ZİYARET ETMEK HER ZAMAN BENİM İÇİN BİR MEMNUNİYETTİR"



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin izlenimlerinin sorulması üzerine ise "Ankara'yı ziyaret etmek her zaman benim için bir memnuniyettir. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini her zaman güçlü şekilde destekleyen bir siyasetçi oldum" dedi.

Kaynak: ANKA

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