Miçotakis'ten Sosyal Medya Uyarısı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çocuk ve gençlerin ruh sağlığının korunması için sosyal medya ve yapay zeka tarafından işlenen bilgilere karşı hükümetlerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katıldı.

Zirve girişinde basın mensuplarına açıklama yapan Miçotakis, Yunanistan'ın, yapay zeka altyapısı gelişimi için Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla yapılan önemli bir inisiyatif olan "AI Factory"nin kapsadığı 7 Avrupa ülkesinden biri olduğunu hatırlattı.

Miçotakis, yapay zeka kullanımı ile devletlerin "üretkenlikte devrim" yapabileceğini belirterek, öte yandan yapay zekanın olumsuz yanlarının sınırlandırılması için de hükümetlerin önlem alması gerektiğine işaret etti.

Sosyal medyaya ve yapay zeka tarafından işlenen bilgilere maruz kalan çocuk ve gençlerin ruh sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi gerektiğinin altını çizen Miçotakis, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının önemini vurguladı.