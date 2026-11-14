Microsoft 365 kesintisinde erişim yeniden sağlanıyor, 70'ten fazla ülke etkilendi - Son Dakika
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Microsoft 365 kesintisinde erişim yeniden sağlanıyor, 70'ten fazla ülke etkilendi

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Microsoft, Microsoft 365, Outlook ve Teams'teki erişim sorununa yönelik çalışmaların tamamlandığını ve etkilenen müşterilere hizmetin yeniden sağlanmaya başlandığını açıkladı. 12 Kasım'da başlayan kesinti, 70'ten fazla ülkede kamu kurumları ve şirketlerin faaliyetlerini aksattı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde yaşanan erişim sorununa dair çalışmaların tamamlandığı açıklandı.

Şirketin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki Microsoft 365 hesabından yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde yaşanan erişim sorununu çözmeye dair çalışmalar tamamlandı.

Açıklamada, sorundan etkilenen müşteriler ve bölgelere hizmetin yeniden sağlanmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin diğer güncellemelerin, Microsoft 365 Yönetim Merkezi'ndeki "MO1550821" numaralı kayıttan ulaşılabileceği kaydedildi.

Saatler süren kesinti, dünya genelinde şirketlerin ve kamu kurumlarının faaliyetlerini aksatmıştı

Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde 12 Kasım'da erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başlamıştı.

Microsoft'tan yapılan önceki açıklamalarda, birden fazla bölgedeki altyapının belirli bölümlerinde yük artışı tespit edildiği ve bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtilmişti.

Artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığı ifade edilen açıklamalarda, söz konusu sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışmalar yürütüldüğü kaydedilmişti.

Saatler süren kesinti sırasında 70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar erişim sorunları bildirmiş, dünya genelinde kamu kurumları ve şirketlerin faaliyetlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Outlook ve Teams gibi iş dünyasında yaygın olarak kullanılan hizmetlerdeki sorunlar, kullanıcıların e-postalarına erişme, takvimlerini yönetme ve çevrim içi toplantı düzenleme gibi işlemlerini aksatmıştı.

Kaynak: AA
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