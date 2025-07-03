Microsoft 9.100 Çalışanını İşten Çıkarıyor

NEW YORK, 3 Temmuz (Xinhua) -- Microsoft çarşamba günü yaklaşık 9.100 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu, şirketin 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği en büyük toplu işten çıkarma olacak.

Yerel medyada çıkan haberlere göre dünya genelinde yaklaşık 228.000 kişiyi çalıştıran şirketin işgücünün yüzde 4'ünden azı bu karardan etkilenecek.

2025'te birden fazla toplu işten çıkarma uygulamasına giden Microsoft, ocakta çalışanlarının yaklaşık yüzde 1'ini, mayısta 6.000'den fazlasını ve hazirandaysa en az 300 çalışanını işten çıkardı.

Microsoft'un 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemdeki gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 70,07 milyar ABD dolarına ulaşarak analistlerin beklentilerinin üzerine çıktı. Şirketin net karı da tahminleri aşarak 25,82 milyar dolar ve hisse başına 3,46 dolar olarak kaydedildi.