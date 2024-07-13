Mide Balonu Operasyonunda Ölüm: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Mide Balonu Operasyonunda Ölüm: 1 Tutuklama

Mersin'de bir özel hastanede gerçekleştirilen mide balonu operasyonunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki gençle ilgili soruşturma devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren doktorun sekreteri tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun vereceği izin sonucuyla doktor ve diğer görevliler hakkında soruşturma başlatılacak.

13.07.2024 22:43
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Mersin'de 22 yaşındaki gencin özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Gencin ölümünün ardından "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Mersin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mide Balonu Operasyonunda Ölüm: 1 Tutuklama - Son Dakika

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