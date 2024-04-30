Midea Grup, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirini artırdı

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GUANGZHOU, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli ev aletleri devi Midea Grup, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 106,5 milyar yuana (yaklaşık 14,99 milyar ABD doları) yükseldiğini bildirdi.

Midea'nın Pazartesi günü yayımladığı üç aylık rapora göre, şirketin 101,2 milyar yuan gelir elde ettiği geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık gelir kaydedilmiş oldu.

Şirket, Ocak-Mart döneminde hissedarlara atfedilebilir net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 9 milyar yuan olduğunu belirtti.

Midea yeni denizaşırı kanallarını ve pazarlarını genişletirken, yerelleştirilmiş hizmetlerini geliştiriyor. 2024'ün ilk çeyreğinde şirketin denizaşırı e-ticaret perakende satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi.