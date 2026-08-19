Midibüs Şoförü Kriz Anında Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Midibüs Şoförü Kriz Anında Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

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Edirne'de midibüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye götürdü.

Edirne'de toplu ulaşım midibüsünün şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Yıldırım Mahallesi-Otogar seferini yapan 22 M 0115 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünde yolculuk yapan genç kız rahatsızlandı.

Diğer yolcuların uyarısıyla genç kızın fenalaştığını fark eden midibüs şoförü emekli polis Ayhan Korkmaz (52), güzergahını değiştirerek yolcuyu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkmaz'ın fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği anlar, midibüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Korkmaz, AA muhabirine, yolcunun rahatsızlandığını fark edince hızlı şekilde karar vererek hastaneye yöneldiğini söyledi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Korkmaz, benzer bir durumda tüm şoförlerin aynı hassasiyeti göstereceğine inandığını ifade etti.

Korkmaz, fenalaşan genç kızın babasının kendisini arayarak teşekkür ettiğini belirtti.

Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci de duyarlı davranışından dolayı Korkmaz'a teşekkür ederek, rahatsızlanan yolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dilci, midibüs şoförlerinin yolcu ve trafik güvenliğini gözeterek kente hizmet vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüs Şoförü Kriz Anında Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika

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