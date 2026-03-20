Midilli'de Şap Hastalığına Karşı Kısıtlamalar

Midilli Adası'nda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle hayvancılık ürünlerine yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hastalığın, adanın Pelopi bölgesindeki bir büyükbaş hayvan işletmesinde görülmesinin ardından Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından acil önlemler alındı.

Alınan kararlar kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra süt ve et ürünlerinin adadan çıkarılması yasaklanırken, kesim faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, Midilli genelinde 3 kilometrelik koruma bölgesi, 10 kilometrelik gözetim bölgesi ve ada genelini kapsayan geniş bir yasaklı bölge oluşturulduğunu açıkladı. Söz konusu önlemler 15 Mayıs 2026'ya kadar yürürlükte olacak.

Tarım ve Gıda Bakanlığı, şap hastalığının insanlara bulaşmadığını ancak hayvancılık sektörü açısından yüksek risk taşıdığını belirtti.

Öte yandan üreticiler, alınan önlemlerin ada ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade ederek, yetkililerden destek talep etti.