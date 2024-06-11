Midyat\'ta kilise ve manastırlarının UNESCO Dünya Miras Listesi\'ne alınması için çalıştay düzenlendi

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Midyat ilçesinde kilise ve manastırları UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında çalıştay düzenlendi.

Midyat Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Artuklu ve Savur Belediyesinden yetkililer ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda, alan yönetim planı, projenin aşamaları ve alan yönetim planı sunumunu gerçekleştirildi.