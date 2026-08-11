Midyat'ta Balkon Düşmesi: Kadın Hayatını Kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen kadın öldü.
Bağlar Mahallesi'nde Bedriye Naz, 5'inci kattaki evinin balkonundan kaldırıma düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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