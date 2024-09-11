İddiaya göre Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki F.T. , çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çakmak gazı koklayan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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