Midyat\'ta Dini Nikahlı Eşin Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
M.E. (28), dün gece Gölcük Mahallesi'ndeki evlerinde dini nikahlı eşi A.A'nın bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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