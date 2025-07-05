Midyat'ta Düğün Konvoyunda Kaza

MARDİN'in Midyat ilçesinde, düğün konvoyundaki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan S.Y. (28), H.A. (43), T.A. (55), H.K. (16) ve E.A. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,