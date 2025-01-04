Midyat'ta Estel Çarşısı Yıkımında Sona Gelindi

Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi.
Ortaçarşı Mahallesi'nde "Estel Kent Meydanı Projesi" kapsamında ömrünü tamamlamış betonarme yapılar yıkılıyor.
Çalışmalarda sona gelinirken, yıkılan betonarme yapıların yerine modern ve taş mimariye uygun yapılar yapılacak.
Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Projede, yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.
Çalışmalara, Belediye Başkan Vekili Asaf Demirdağ, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Ali Alptekin, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, birim müdürleri ile iş yeri sahipleri katıldı.
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