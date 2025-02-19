Midyat\'ta Hafif Ticari Araç Ön Camından İçeri Giren Atla Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

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MARDİN'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı at, ön camdan içeri girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, at öldü.

Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ALF 020 hafif ticari araç, Midyat- Dargeçit kara yolunda yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at, aracın ön camından içeri girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.