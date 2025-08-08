Midyat\'ta İçme Suyu Kuyusu Tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesindeki bir mahallede içme suyu sondaj kuyusu çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU ekiplerince Midyat ilçesine bağlı Seyitler Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan sondaj kuyusu çalışmaları tamamlandı.

MARSU Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşlerinin yükleminde olan Midyat 2. Terfi Projesi tamamlanana kadar ilçe sınırları içerisinde yer alan ve mevcut şebekede yetersiz beslenen bölgelere sondaj kuyusu açarak destek sağlıyor.

Bu kapsamda Seyitler Mahallesi'nde artan su ihtiyacı ve nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan içme suyu taleplerine çözüm üretmek için harekete geçildi.

Teknik analizler ve jeolojik değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen noktada yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda yeterli debiye sahip bir su kaynağına ulaşıldı.

Beyazsu hattından sağlanan şehir şebekesinin yanı sıra aktif durumda bulunan 4 sondaj kuyusuna ek olarak açılan saniyede 7 litre su verimine sahip 5'inci kuyuyla birlikte, mahallenin içme ve kullanma suyu kapasitesi önemli ölçüde artırılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Abdullah Teomay, yıllardır yaşanan su sorununun ardından MARSU'ya talepte bulunduklarını belirtti.

Teomay, yapılan çalışmalardan dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.