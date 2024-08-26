Midyat\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 puro, 1130 paket elektronik sigara tütünü, 200 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,