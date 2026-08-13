Midyat'ta Kaza: 3 Çocuk Yaralandı

MARDİN'in Midyat ilçesinde taksi ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilen cipteki 3 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen taksi ile 34 BRN 739 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada Y.A. (17), A.F.Y. (16) ve İ.Y. (10) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,