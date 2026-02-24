Midyat\'ta Motosiklet Denetimi

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 81 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 23 motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.
