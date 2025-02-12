Midyat\'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 3 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Midyat- Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı.

Kazada Davut A. (15), Ali A. (61) ve Şükrü U. (45) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davut A. ve Ali A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.???????