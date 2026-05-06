Midyat'ta Park Halindeki Araç Yandı

MARDİN'in Midyat ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,