Midyat'ta Paskalya Bayramı Coşkusu

12.04.2026 14:21
Süryaniler, Hz. İsa'nın dirilişini kutlamak için Midyat'ta bir araya geldi ve barış dileğinde bulunuldu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Midyat ilçesinde Süryaniler, 50 günlük oruç döneminin ardından Paskalya Bayramı için tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde bir araya geldi. 1970'li yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç eden çok sayıda Süryani de bayramlarını memleketlerinde kutlamak için ilçeye geldi. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş ile Papaz İshak Ergün'ün yönettiği ayin, sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Süryanice ilahilerin seslendirildiği törende kadınlar zılgıt çekerken, çocuklar ellerinde mumlarla kilise içinde tur attı. Ayin sonunda, yeni yaşamın simgesi kabul edilen rengarenk boyalı yumurtalar dağıtılarak tokuşturuldu.

'BAYRAM HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN'

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, bayramın huzur ve barış getirmesini dileyerek, "Kilisemiz tıklım tıklım dolu. Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz, örf ve adetlerimizi çocuklarına göstermek için buraya geldiler. Eski geleneklerin ve bayramların nasıl kutlandığını yerinde görmek istediler. Bu vesileyle, bu bayramın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

'SAVAŞIN SONA ERMESİNİ DİLİYORUZ'

Papaz yardımcısı Ayhan Gürkan ise dünyanın dört bir yanından Süryanilerin Midyat'ta buluştuğunu belirterek, "Dışarısı yağmurlu olsa da gerçekten kilisenin içinde çok güzel bir hava vardı. Özellikle yurt dışından; Amerika, Avrupa ve Avustralya'dan gelen Süryani kardeşlerimizle birlikte bayramı kutladık. Geleneklerimize uygun şekilde, herkes ata topraklarında diriliş bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Dileğimiz; barış içinde, kardeşlik duyguları içerisinde yaşamaktır. Özellikle İran'daki savaşın bir an önce sona ermesini ve başka ülkelere sıçramamasını diliyoruz. Bu güzelim ülkemizdeki atmosferin, sadece burada değil, tüm Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

