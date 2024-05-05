Midyat'ta şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Midyat'ta şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Midyat\'ta şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinin Acırlı Mahallesi'nde kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

05.05.2024 17:41
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Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İlçenin Acırlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat'ta şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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