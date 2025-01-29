Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde seyir halindeki 24 A 46305 Irak uyruklu otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?